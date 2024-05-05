ВСУ восемь раз за сутки пытались атаковать российские войска

05 мая 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Украинские войска за сутки совершили восемь атак на армию России в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. Также, согласно заявлению Минобороны, ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль российской армии взято Очеретино.