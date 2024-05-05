ВСУ восемь раз за сутки пытались атаковать российские войска

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В ДНР ВСУ пытались атаковать армию РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска за сутки совершили восемь атак на армию России в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово.

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Также, согласно заявлению Минобороны, ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль российской армии взято Очеретино.

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Украинские войска за сутки совершили восемь атак на армию России в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ», — отметило ведомство в своем telegram-канале. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. Также, согласно заявлению Минобороны, ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль российской армии взято Очеретино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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