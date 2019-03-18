17 марта 2019

На берег Сахалина выбросило неизвестное животное. ФОТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 08:30
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Труп неизвестного существа лежит на сахалинском берегу почти неделюФото: citysakh.ru

Тело большого морского животного выбросило на берег Сахалина. Что это за существо, пока определить не удается.

«Выброшенное на берег тело лежит между Невельском и Горнозаводском уже семь дней. На первый взгляд определить видовую принадлежность не удается», — сообщает портал Citysakh.ru. Убирать животное, по словам местных жителей, пока никто не собирается.

Определить, что это за животное, на первый взгляд сложно — тело зарыто в песок
Фото: citysakh.ru

На побережье выезжали местные активисты, который сделали фотографии и сняли видео, а также отправили пробы для определения вида животного.

В ноябре 2018 года в Курильском заповеднике на берегу нашли несколько мертвых китов, напоминает агентство Nation News. Животные застряли на мели, вернуться в воду им не позволили габариты и большая масса тела.

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