Тело большого морского животного выбросило на берег Сахалина. Что это за существо, пока определить не удается.
«Выброшенное на берег тело лежит между Невельском и Горнозаводском уже семь дней. На первый взгляд определить видовую принадлежность не удается», — сообщает портал Citysakh.ru. Убирать животное, по словам местных жителей, пока никто не собирается.
На побережье выезжали местные активисты, который сделали фотографии и сняли видео, а также отправили пробы для определения вида животного.
В ноябре 2018 года в Курильском заповеднике на берегу нашли несколько мертвых китов, напоминает агентство Nation News. Животные застряли на мели, вернуться в воду им не позволили габариты и большая масса тела.