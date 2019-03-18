Труп неизвестного существа лежит на сахалинском берегу почти неделю Фото: citysakh.ru

Тело большого морского животного выбросило на берег Сахалина. Что это за существо, пока определить не удается.

«Выброшенное на берег тело лежит между Невельском и Горнозаводском уже семь дней. На первый взгляд определить видовую принадлежность не удается», — сообщает портал Citysakh.ru. Убирать животное, по словам местных жителей, пока никто не собирается.

Определить, что это за животное, на первый взгляд сложно — тело зарыто в песок

Фото: citysakh.ru