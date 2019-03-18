17 марта 2019

Россиянам хотят запретить въезд в США за поддержку Мадуро

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 09:08
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Закон о запрете россиянам въезжать в США рассмотрят в ближайшее времяФото: depositphotos.com © URA.RU
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Переворот в Венесуэле

Россиянам и представителям других стран с «интересами российского правительства» могут запретить въезд на территорию США из-за поддержки РФ режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующий законопроект рассмотрят американские конгрессмены.

«Иностранцам, которые <…> действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запретить въезд в США, <…> получение визы или иных документов для въезда на территорию страны», — говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Конгресса США. Автором проекта выступает конгрессмен от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц.

В тексте документа уточняется, что Россия — главный союзник Венесуэлы, заинтересованный в правительстве президента Николаса Мадуро. Также автор законопроекта подчеркнул, что возрастающее присутствие РФ в западном полушарии беспокоит американцев и их союзников.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предложил ввести санкции против других стран, сотрудничающих с венесуэльскими властями, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, наказывать другие государства будут, исходя из их «поведения» и «политического режима».

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства, напоминает агентство Nation News. США сразу поддержали нового лидера, а позже в его поддержку выступили и многие другие страны. Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В поддержку действующего президента высказались Россия, Белоруссия, Куба, Китай, Сирия, Турция и другие государства.

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