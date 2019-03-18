Редакция «URA.RU» спасет от загрязнения около восьми тысяч квадратных метров земли. Мы утилизируем химические элементы питания — батарейки.
За три года наша большая редакция накопила более 400 батареек (чуть больше четырех кг). Мы сдадим их в центр, который принимает вредные элементы питания для последующей утилизации — ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов в Екатеринбурге.
Вы можете присоединиться к нашему начинанию. Организация находится в центре города по адресу ул. Пушкина, 9 А, оф. 210 (есть также филиал на ул. Альпинистов, 57). Горожане могут сдавать туда до трех кг батареек. Утилизация бесплатна, пункт приема работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.
Использованные батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы можно сдать и по другим адресам: на Радищева, 6а (БЦ Суворовский, минимаркет «Деловой») и Металлургов, 87 (IKEA).
Утилизация батареек и других химических источников тока проводится для уменьшения количества токсичных веществ в твердых бытовых отходах. В аккумуляторах содержатся тяжелые металлы, кислоты, щелочи и другие элементы, которые наносят большой вред природе. Одна батарейка способна заразить до 20 квадратных метров земли или 400 литров воды.
Берегите природу и читайте «URA.RU».