«URA.RU» спасет тысячи квадратных метров земли. Как к нам присоединиться

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© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 17:48
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Пальчиковые батарейки. Екатеринбург, батарейки
Рассказываем, зачем и куда сдавать батарейкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Редакция «URA.RU» спасет от загрязнения около восьми тысяч квадратных метров земли. Мы утилизируем химические элементы питания — батарейки.

За три года наша большая редакция накопила более 400 батареек (чуть больше четырех кг). Мы сдадим их в центр, который принимает вредные элементы питания для последующей утилизации — ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов в Екатеринбурге.

Вы можете присоединиться к нашему начинанию. Организация находится в центре города по адресу ул. Пушкина, 9 А, оф. 210 (есть также филиал на ул. Альпинистов, 57). Горожане могут сдавать туда до трех кг батареек. Утилизация бесплатна, пункт приема работает с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Использованные батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы можно сдать и по другим адресам: на Радищева, 6а (БЦ Суворовский, минимаркет «Деловой») и Металлургов, 87 (IKEA).

Утилизация батареек и других химических источников тока проводится для уменьшения количества токсичных веществ в твердых бытовых отходах. В аккумуляторах содержатся тяжелые металлы, кислоты, щелочи и другие элементы, которые наносят большой вред природе. Одна батарейка способна заразить до 20 квадратных метров земли или 400 литров воды.

Берегите природу и читайте «URA.RU».

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