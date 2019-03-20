Новому главе Челябинской области подготовили первый документ на подпись

Первым документом, который согласует врио губернатора Южного Урала Алексей Текслер в Челябинске, станет распоряжение об отставке правительства региона. Об этом сообщили «URA.RU» собственные источники.
«Согласно регламенту, отставка вице-губернаторов и министров происходит автоматически, с момента истечения полномочий губернатора Бориса Дубровского. Однако под соответствующим документом должен поставить свою подпись новый глава региона. В данном случае это назначенный президентом Путиным врио губернатора Алексей Текслер», — пояснил «URA.RU» источник в правительстве.
Алексей Текслер прилететел в Челябинск утром 20 марта. К 14:00 в здании правительства области собирают вице-губернаторов, министров и начальников главных управлений. Также будут присутствовать главы городов и районов, руководители силовых ведомств и федеральных структур региона. Нового руководителя области им представит полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По некоторым данным, ждут и экс-губернатора Бориса Дубровского.
Решение об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было принято 19 марта, после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава государства принял назначенного врио губернатора Алексея Текслера, который доложил ему о планах работы в регионе.