В Перми вынесен приговор виновнику резонансного ДТП, в котором погиб 12-летний кадет

В ДТП погиб один человек Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Перми завершился суд над водителем автобуса Рамилем Тайсиным. Из-за его действий произошло ДТП, в котором погиб 12-летний кадет. Мать ребенка, помимо уголовного наказания для виновных в аварии, добивалась компенсации в размере 30 миллионов рублей.

Сам инцидент произошел ранним утром 20 февраля 2018 года. Тогда лоб в лоб столкнулись автобусы №68 и №1 (за рулем которого находился Тайсин). Позже выяснилось, что Тайсин превысил скорость и выехал на встречную полосу — свою вину он признал. В результате ДТП погиб один пассажир — 11-летний кадет.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в среду, 20 марта, суд признал водителя виновным по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тайсин приговорен к четырем годам колонии-поселения. Помимо этого, пермяку запрещено работать по специальности на протяжении 2,5 лет. Бывший работодатель Тайсина ООО «Транс-А» по решению суда выплатит матери погибшего ребенка 2 миллиона рублей.



По данным «КП-Пермь», по факту ДТП расследуется еще одно уголовное дело. Его фигурантом является женщина-водитель автобуса №68. Предположительно, она вывела в рейс автобус, который был неисправен.