Власти решили взять под контроль старейший спортклуб Перми

Пермские власти решили взять под контроль хоккейный клуб «Молот-Прикамье». За финансовыми потоками будет следить наблюдательный совет и новый руководитель.
«Краевые власти берут под контроль ХК „Молот-Прикамье“, который в этом году показал худшую игру в своей истории. <…> Вчера губернатор Пермского края Максим Решетников анонсировал в рамках прямой линии в Instagram кадровые перестановки», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Губернатор отметил, что в наблюдательный совет войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Решетников подтвердил, что бюджетная доля финансирования составит 68 млн рублей. Остальную сумму дадут инвесторы.
Новым руководителем клуба может стать экс-глава регионального управления дорог Андрей Морозов, отмечает источник в спортивной отрасли региона. Предполагается, что владелец ХК Герман Третьяков займет пост вице-президента клуба.
«Молот Прикамья» — профессиональный хоккейный клуб из Перми. Выступает в Высшей хоккейной лиге. Является старейшим из ныне существующих спортклубов города. До 2005 года считался одним из лучших в стране. Последние годы спортсменам не удавалось показывать высокие результаты, а в этом сезоне «Молот» достиг антирекорда — занял 27 из 29 мест в турнирной таблице.