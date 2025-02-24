Жителю ХМАО грозит 10-летний тюремный срок после посиделок с друзьями

Жителю Пыть-Яха (ХМАО) грозит 10 лет колонии после отдыха с друзьями. Во время посиделок он поссорился с другом, схватился за нож и ударил пострадавшего в живот, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Во время застолья между гостями возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из участников схватил со стола кухонный нож и нанес удар в брюшную полость пострадавшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью», — сообщает telegram-канал ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
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