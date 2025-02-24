24 февраля 2025

Жителю ХМАО грозит 10-летний тюремный срок после посиделок с друзьями

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит срок за нападение с ножом на друга
Югорчанину грозит срок за нападение с ножом на друга Фото:

Жителю Пыть-Яха (ХМАО) грозит 10 лет колонии после отдыха с друзьями. Во время посиделок он поссорился с другом, схватился за нож и ударил пострадавшего в живот, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Во время застолья между гостями возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из участников схватил со стола кухонный нож и нанес удар в брюшную полость пострадавшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью», — сообщает telegram-канал ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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Жителю Пыть-Яха (ХМАО) грозит 10 лет колонии после отдыха с друзьями. Во время посиделок он поссорился с другом, схватился за нож и ударил пострадавшего в живот, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Во время застолья между гостями возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из участников схватил со стола кухонный нож и нанес удар в брюшную полость пострадавшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью», — сообщает telegram-канал ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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