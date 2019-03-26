В детском саду водятся крысы Фото: geograph.org.uk

В городе Тавда Свердловской области уволена помощник воспитателя детского сада №18 Ирина Макарова. Проблемы с начальством у женщины возникли после того, как она предала огласке факт, что по садику бегают крысы.

«Я работаю в этом садике 25 лет, и после крыс вдруг у заведующей, которая работает здесь третий год, ко мне появилось много претензий. Сначала она оклеветала меня перед родителями, заявив, что это я развожу крыс. Потом обвинила меня в нечистоплотности», — рассказала «URA.RU» Ирина Макарова.

По словам женщины, она сняла на видео небольшого грызуна. Но несколько раз в группе бегали большие крысы, «размером с полкошки». После обнародования этого факта в течение нескольких месяцев женщина получила три дисциплинарных взыскания и была уволена по статье. Тогда Ирина Макарова обратилась с заявлением в суд.

«Почему-то в других группах не было крыс, а она у себя увидела. Хотя мы регулярно проводим дератизацию, и своими силами запениваем дыры, и к нам приходят из соответствующей службы. Приходила комиссия Роспотребнадзора, которая нашла у нее в смывах инфекцию. Макарова получила, как положено по закону, три замечания, и была уволена. Я ей сразу сказала, что если не согласна, то имеет право обратиться в суд», — прокомментировала «URA.RU» скандальную ситуацию заведующая садиком №18 Анастасия Коптелова.

Фото: «URA.RU»