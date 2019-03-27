Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела на управделами Росселя

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга во второй раз отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела на экс-управделами администрации губернатора времен Эдуарда Росселя Сергея Туруновского. Об этом сообщил «URA.RU» уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук.
«Материал доследственной проверки в порядке надзора изучен прокуратурой района, процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано вынесенным преждевременно и отменено», — сказано в письме Капчуку из прокуратуры Верх-Исетского района.
Капчук рассказал, что после вторичного отказа полиции возбуждать дело на Туруновского, он вновь написал заявление в прокуратуру. В нем он назвал постановление об отказе заместителя начальника УМВД по Екатеринбургу Алексея Левченко незаконным. Капчук считает, что отказ необоснованный, так как подозреваемый Туруновский и свидетели экс-главный бухгалтер правительства Татьяна Лукьяненко и бывший глава области Эдуард Россель даже не были допрошены.
Ранее «URA.RU» писало, что Капчук обвиняет Туруновского в хищении госимущества в 1996—2009 годы. Уже дважды полиция, как он считает необоснованно, отказалась возбуждать уголовное дело.