На борту самолета, вылетевшего из Екатеринбурга, начался пожар

Пассажиры самолета Airbus A-321 авиакомпании Red Wings, летевшего по маршрут Екатеринбург-Анталья, вскоре после взлета почувствовали запах гари. После этого салон лайнера начал наполняться дымом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Бортпроводники освободили 37 ряд и выяснили, что тлеет обивка одного из кресел, передает телеканал со ссылкой на бортпроводников. Возгорание потушили огнетушителем. Почему загорелось кресло, виноват ли пассажир с этого места, пока неизвестно.
После того, как горящее кресло потушили, командир воздушного судна решил продолжить полет. Лайнер уже благополучно приземлился в Анталье. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании Red Wings не удалось, там не взяли трубку.