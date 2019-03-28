27 марта 2019

На борту самолета, вылетевшего из Екатеринбурга, начался пожар

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 19:41
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Кресло в самолете загорелось после взлетаФото: flyredwings.com/

Пассажиры самолета Airbus A-321 авиакомпании Red Wings, летевшего по маршрут Екатеринбург-Анталья, вскоре после взлета почувствовали запах гари. После этого салон лайнера начал наполняться дымом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бортпроводники освободили 37 ряд и выяснили, что тлеет обивка одного из кресел, передает телеканал со ссылкой на бортпроводников. Возгорание потушили огнетушителем. Почему загорелось кресло, виноват ли пассажир с этого места, пока неизвестно.

После того, как горящее кресло потушили, командир воздушного судна решил продолжить полет. Лайнер уже благополучно приземлился в Анталье. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании Red Wings не удалось, там не взяли трубку.

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