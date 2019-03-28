Дмитрий Медведев: судьбу старейших театров России должны решить жители Санкт-Петербурга и Ярославля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Премьер-министр России приостановил действие указа министра культуры Владимира Мединского, который накануне распорядился объединить Ярославский театр имени Волкова с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов.

«Медведев принял решение приостановить действие приказа министра культуры РФ об объединении театров», — приводит ТАСС сообщение Осипова. Также пресс-секретарь премьера подчеркнул, что премьер поручил Мединскому организовать обсуждение вопроса с профессионалами и общественностью и в Ярославле, и в Санкт-Петербурге.

Идея создания Первого национального театра на базе старейших в России Ярославского театра имени Волкова и Александринки, построенных в 1750 и 1756 годах, вызвала негативный отклик и у членов Общественной палаты Ярославля. 28 марта там прошло экстренное совещание, посвященное вопросу слияния культурных учреждений.

Оказалось, что против инициативы Минкульта настроены и власти Ярославля, и жители города. «Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославля, и я считаю, что объединения быть не должно», — заявил в ходе заседания Общественной палаты губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Как можно объединить два театра, находящихся в разных городах? Экономия на одном директоре и одном главном бухгалтере?! Так сделайте вообще одного директора и одного главного бухгалтера всех театров в России и кучу кассиров. На чем экономия? Не будет никакой экономии», — пояснил свою позицию председатель комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.

Председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин, выражая мнение общественности, подчеркнул, что инициатива Минкульта — покушение на один из ключевых театров России. «Первый русский театр, которым по факту является Театр имени Волкова, — это храм культуры, один из духовных и культурных центров Ярославля. Объединение его с более крупным, с более успешным коммерчески театром может поставить крест на такой жемчужине российской культуры», — заключил Березкин. В итоге его участники единогласно порекомендовали отменить решение Владимира Мединского и сохранить Театру имени Волкова статус первого русского театра.

Ранее Владимир Мединский заявил о создании в России Первого национального театра путем слияния театра имени Волкова в Ярославле с петербургским Александринским театром, напоминает телеканал 360. Как уточняет агентство Nation News, по словам министра культуры, «выгоду от слияния ощутят все без исключения сотрудники театров».