Экс-министр Абызов готов заплатить миллиард за свою свободу

Защита экс-министра Михаила Абызова просит отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Альтернативной мерой пресечения адвокаты предлагают сделать для Абызова домашний арест.
«Защита обжаловала арест по процессуальным основаниям и предлагает отпустить Абызова», — сообщает RT.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил Михаилу Абызову обвинение в хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, напоминает «Национальная служба новостей». 27 марта Басманный суд Москвы заключил Абызова под стражу.