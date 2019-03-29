Экс-министр Абызов готов заплатить миллиард за свою свободу

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:56
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Ретач. Абызов, абызов михаил
Свою свободу Абызов оценивает в 1 млрд рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Защита экс-министра Михаила Абызова просит отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Альтернативной мерой пресечения адвокаты предлагают сделать для Абызова домашний арест.

«Защита обжаловала арест по процессуальным основаниям и предлагает отпустить Абызова», — сообщает RT.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Михаилу Абызову обвинение в хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, напоминает «Национальная служба новостей». 27 марта Басманный суд Москвы заключил Абызова под стражу.

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