В Челябинском зоопарке 29 марта прошла ежегодная церемония гадания на погоду. На этот раз администрация вместо штатного метеоролога бурого медведя Бусинки впервые поручила предсказать, каким будет лето, двум парам — белым медведям и пумам.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе зоопарка, пуме Лике было предложено мясо, спрятанное в коробки со значками солнца и капли. Она выбрала коробку с солнышком, что означало «теплое лето», но потом долго и безжалостно рвала коробку с изображением капли, что означает, что без дождей не обойдется. Ее супруг Лео оставил решение за супругой, выбрав подвешенное мясо с солнцем и подтвердив, что все же будет тепло.
Пара белых медведей отнеслась к предсказанию погоды очень ответственно. Они долго раскапывали лунки, в которых было спрятано мясо, и тоже пришли к выводу, что лето будет теплым, но очень дождливым.
В 2008 году в челябинском зоопарке был открыт метеоцентр медведицы Бусинки. Шефство над ней взяла одна из фирм по продаже канцтоваров. Она оформила медведице символическую трудовую книжку и ежемесячно начисляла зарплату в размере расходов на ее содержание. За 11 лет вместе с Бусинкой погоду предсказывали верблюды, и африканские страусы, и выдры, и росомаха, и рысь.