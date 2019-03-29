28 марта 2019
27 марта 2019

Медведи из челябинского зоопарка предсказали погоду на лето. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 17:12
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«Предсказание» погоды на лето белыми медведями в Челябинском зоопарке. Челябинск, белые медведи, зоопарк
Белые медведи из челябинского зоопарка предсказали теплое и дождливое летоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском зоопарке 29 марта прошла ежегодная церемония гадания на погоду. На этот раз администрация вместо штатного метеоролога бурого медведя Бусинки впервые поручила предсказать, каким будет лето, двум парам — белым медведям и пумам.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе зоопарка, пуме Лике было предложено мясо, спрятанное в коробки со значками солнца и капли. Она выбрала коробку с солнышком, что означало «теплое лето», но потом долго и безжалостно рвала коробку с изображением капли, что означает, что без дождей не обойдется. Ее супруг Лео оставил решение за супругой, выбрав подвешенное мясо с солнцем и подтвердив, что все же будет тепло.

«Предсказание» погоды на лето пумой в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Предсказание» погоды на лето пумой в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Предсказание» погоды на лето пумой в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Предсказание» погоды на лето пумой в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пара белых медведей отнеслась к предсказанию погоды очень ответственно. Они долго раскапывали лунки, в которых было спрятано мясо, и тоже пришли к выводу, что лето будет теплым, но очень дождливым.

«Предсказание» погоды на лето белыми медведями в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Предсказание» погоды на лето белыми медведями в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
«Предсказание» погоды на лето белыми медведями в Челябинском зоопарке. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2008 году в челябинском зоопарке был открыт метеоцентр медведицы Бусинки. Шефство над ней взяла одна из фирм по продаже канцтоваров. Она оформила медведице символическую трудовую книжку и ежемесячно начисляла зарплату в размере расходов на ее содержание. За 11 лет вместе с Бусинкой погоду предсказывали верблюды, и африканские страусы, и выдры, и росомаха, и рысь.

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