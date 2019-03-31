В здании ночного клуба Gold в Екатеринбурге, затопленного кипятком, запустят новый проект

Сейчас здание ночного клуба ремонтируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании ночного клуба Gold в Екатеринбурге, из которого во время потопа с кипятком в 2011 году было эвакуировано около 500 человек, будет организован фуд-корт. Об этом «URA.RU» сообщил Иван Кузнецов, руководитель и владелец ACONS GROUP (компания-застройщик ЖК Clever Park).

«Внутри будет 10 ресторанов с выходом в парк Маяковского, — рассказал он. — По наполнению мы сейчас определяемся». По словам Кузнецова, в данный момент идет разработка концепции и, одновременно, ремонт здания: «В этом году мы пробили окна, сделаем фасад, уберем забор — откроем его [здание] в парк, чтобы оно коммуницировало с ЦПКиО».

В октябре 2011 года ночной клуб Gold оказался залит кипятком из-за прорыва теплотрассы. Охрана заведения эвакуировала около 500 человек, соорудив «дорогу жизни» из диванов и стульев. Те, кто попытался самостоятельно добраться до своих машин на парковке, получили серьезные ожоги. Так, одной из студенток ампутировали стопу, девушке пришлось заново учиться ходить. Впоследствии она получила от теплосетевой компании компенсацию (по данным «URA.RU», в несколько миллионов рублей). После этого коммунальщики полностью заменили теплотрассы. В здании клуба после ЧП не было арендаторов, около двух лет назад его «за бесценок» выкупила ACONS GROUP.