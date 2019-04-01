В Перми экстренно наводят порядок на площадке, которая станет излюбленным местом первых лиц России. ФОТО

Ритис Бараускас © Служба новостей «URA.RU» 01 апреля 2019 в 14:43 Размер текста - 17 +

Территорию «Мориона» приводят в порядок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Накануне предстоящего визита в Пермь премьер-министра России Дмитрия Медведева территорию пермского Мориона приводят в порядок. Ожидается, что именно здесь пройдет совещание с участием главы правительства страны. На площадке бизнес-парка работает сразу несколько единиц спецтехники. Тракторы прибирают территорию, рабочие на высоте с использованием люльки подъемника очищают стены производственных корпусов. Кроме того, судя по всему, здесь только-только уложили свежее дорожное покрытие. Это при том, что ночью в Перми температура воздуха опускается ниже нуля, а два дня назад в городе была сильная метель. На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, связана ли данная активность на территории Мориона с предстоящим визитом Дмитрия Медведева, представитель «ПФП-групп» Лидия Шимановская сказала: «Без комментариев». Также госпожа Шимановская отказалась отвечать на вопрос, будут ли устанавливать баннер, закрывающий старые корпуса Мориона как это было в сентябре 2017 года во время визита Владимира Путина. На данный момент, судя по фотографиям, территория, которую ранее «закрыли от Путина» всё же открыта и завешивать её не будут. Сразу несколько источников из администрации Пермского края сообщают, что премьер-министр России во время визита в Пермь посетит бизнес-парк Морион. Именно эту площадку любят показывать высокопоставленным гостям из столицы. Так, например, в этом году Морион уже посещал вице-премьер РФ Максим Акимов, который отвечает за цифровизацию страны. Ему также, как и Владимиру Путину рассказывали о возможностях Промобота и компании «ЭР-Телеком». Автомобиль полка ППС дежурит на территории бизнес-парка «Морион» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Спецтехника работает на территории «Мориона» с самого утра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Похоже, что закрывать территорию «Мориона» от Дмитрия Медведева не будут. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Рабочие, спецтехника, такси и полиция. Всё в одном месте на территории «Мориона» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU