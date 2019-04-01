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В Перми экстренно наводят порядок на площадке, которая станет излюбленным местом первых лиц России. ФОТО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 14:43
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Подготовка ПАО Морион к приезду Дмитрия Медведева. Пермь, уборка территории, морион
Территорию «Мориона» приводят в порядокФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Накануне предстоящего визита в Пермь премьер-министра России Дмитрия Медведева территорию пермского Мориона приводят в порядок. Ожидается, что именно здесь пройдет совещание с участием главы правительства страны.

На площадке бизнес-парка работает сразу несколько единиц спецтехники. Тракторы прибирают территорию, рабочие на высоте с использованием люльки подъемника очищают стены производственных корпусов. Кроме того, судя по всему, здесь только-только уложили свежее дорожное покрытие. Это при том, что ночью в Перми температура воздуха опускается ниже нуля, а два дня назад в городе была сильная метель.

На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, связана ли данная активность на территории Мориона с предстоящим визитом Дмитрия Медведева, представитель «ПФП-групп» Лидия Шимановская сказала: «Без комментариев». Также госпожа Шимановская отказалась отвечать на вопрос, будут ли устанавливать баннер, закрывающий старые корпуса Мориона как это было в сентябре 2017 года во время визита Владимира Путина. На данный момент, судя по фотографиям, территория, которую ранее «закрыли от Путина» всё же открыта и завешивать её не будут.

Сразу несколько источников из администрации Пермского края сообщают, что премьер-министр России во время визита в Пермь посетит бизнес-парк Морион. Именно эту площадку любят показывать высокопоставленным гостям из столицы. Так, например, в этом году Морион уже посещал вице-премьер РФ Максим Акимов, который отвечает за цифровизацию страны. Ему также, как и Владимиру Путину рассказывали о возможностях Промобота и компании «ЭР-Телеком».

Подготовка ПАО Морион к приезду Дмитрия Медведева. Пермь
Автомобиль полка ППС дежурит на территории бизнес-парка «Морион»
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Подготовка ПАО Морион к приезду Дмитрия Медведева. Пермь
Спецтехника работает на территории «Мориона» с самого утра
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Подготовка ПАО Морион к приезду Дмитрия Медведева. Пермь
Похоже, что закрывать территорию «Мориона» от Дмитрия Медведева не будут.
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Подготовка ПАО Морион к приезду Дмитрия Медведева. Пермь
Рабочие, спецтехника, такси и полиция. Всё в одном месте на территории «Мориона»
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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