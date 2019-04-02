Подозреваемый в погроме редакции газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге отпущен под подписку

Житель Екатеринбурга, подозреваемый в погроме редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге, отпущен под подписку о невыезде. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.
«Его действия квалифицируются как преступление средней тяжести, поэтому нет оснований держать человека под стражей», — пояснил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
В ночь на 1 апреля нетрезвый мужчина проник в офис екатеринбургской редакции газеты «Коммерсант» и устроил там погром. Сумма материального ущерба составила не меньше 70 тысяч рублей. На столе главного редактора нашли записку со словами «Сдохнешь, сявка…».
Вечером силовики отчитались о задержании подозреваемого: им оказался 46-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось, что преступление носило «бытовой характер» и не связано с профессиональной деятельностью журналистов редакции.