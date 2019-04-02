Фигурант дела о теракте в петербургском метро рассекретил пыточные ФСБ

Более месяца Мухамадюсуп Эрматов провел в «секретной тюрьме ФСБ» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Обвиняемый по делу о взрыве в петербургском метро Мухамадюсуп Эрматов рассказал о пытках, которым он подвергся в «секретной тюрьме ФСБ». Эрматов был похищен тремя неизвестными 5 апреля 2017 года и до 11 мая, предположительно, находился в плену действующих сотрудников ФСБ. Все это время мужчина провел с мешком на голове.

«Весь месяц Мухамадюсуп был прикован к трубе в неудобной позе, не имея возможности нормально ни стоять, ни сидеть», — приводит «Медуза» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Яны Теплицкой, рассказавшей изданию о пытках Эрматова. С ее слов, за все время Мухамадюсуп подвергался пыткам 5-6 раз.

Физическое насилие применялось в Эрматову до официального ареста 11 мая. После задержания мужчину больше не пытали.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», напоминает агентство РАПСИ. Всего из-за взрыва пострадали 103 человека. 16 людей, в числе которых террорист, погибли.