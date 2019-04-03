Выезд из двора старого дома перегорожен забором Фото: «URA.RU»

В Екатеринбурге жители домов на улице Шейнкмана делят дорогу. По мнению одной из сторон, в мэрии по какой-то причине подделали документы и отдали преимущество их соседям.

Конфликт возник между жителями нового элитного дома на Шейнкмана, 134а, и жильцами соседних старых многоэтажек №№ 130 и 132. Жители старых домов обратились в редакцию «URA.RU» и рассказали, что новый дом огородил свою территорию так, что они вынуждены делать большой крюк, чтобы куда-то попасть. Мало того, сейчас к уже имеющемуся забору поставили еще один, и он перегораживает проезжую часть объездной дороги общего пользования вдоль трамвайных рельсов на улице Московской

«Все-таки в СССР не было такого расслоения — беспомощные бедные и всесильные богатые! Одна наша жительница написала жалобу нашему новому мэру, и ей пришел ответ за подписью начальника департамента архитектуры и градостроительства Алексея Храмова. Он пишет, что прошли публичные слушания, где землю отдали тому дому. Но это ложь, не было слушаний. По крайней мере нас, актив дома, пригласили бы, но никто из жителей о слушаниях не знает, там не был. В результате мы вынуждены ходить по трамвайным рельсам, иначе обходить целый квартал», — рассказала «URA.RU» жительница «изолированного» дома Нина Лакедемонская. К ее словам присоединяется еще ряд жителей домов 130 и 132, с которыми поговорил корреспондент.

Жители настаивают на том, что публичных слушаний не было, и подозревают мэрию в подделке документов Фото: «URA.RU»

Председатель ТСЖ «Шейнкмана, 134а» объяснил сложившееся противостояние просто. «Идет спор из-за дороги. Они хотели перекрыть забором одну дорогу, но мы перекрыли другую первыми, и теперь у них ничего не выйдет. Причем мы перекрываем дорогу, которая по документам относится к нашему дому. Ею пользовались все, а чистим, ремонтируем, платим штрафы за нее мы. Поэтому решили закрыть, тем более что мы будем строить детскую площадку и для безопасности там не должно быть автомобильного движения», — объяснил председатель ТСЖ Владимир Елисеев.

В администрации Екатеринбурга на обвинение жильцов в подделке документов ответили «URA.RU», что разберутся в ситуации и ответят позже. Редакция отправила в мэрию письменный запрос.