Алексей Вихарев рассказал, что у районов появятся 29 новых полномочий Фото: Дмитрий Иванов

Главы районных администраций Екатеринбурга получат дополнительно 29 новых полномочий. Такое решение было одобрено на заседании комиссии по местному самоуправлению. По словам ее председателя, депутата Алексея Вихарева, благодаря этому все вопросы горожан будут решаться более оперативно.

Всего у районных администраций 64 полномочия, из которых новые — 29, рассказал Вихарев. «Об этом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский говорил с самого первого дня своей работы: о децентрализации власти, о том, что администрация готова поделиться своими полномочиями, ответственностью в принятии решений, готова выделить финансирование для развития районов», — отметил депутат.

Вихарев обратил внимание на то, что главы районов хорошо знают все процессы, которые происходят на их территории. «Они понимают, где нужно добавить усилия, а где — убавить финансирование. Я убежден, что за счет такого подхода все вопросы граждан будут решаться оперативно и качественно», — сказал депутат.

Вихарев не исключил, что во время обсуждения этих изменений на следующем заседании думы речь может зайти об опасности превращения районов в отдельные «княжества» и усложнения процессов принятия решений. «Александр Ковальчик (первый замгалавы Екатеринбурга — прим. ред.) заверил нас, что этого не произойдет и эта мера принимается исключительно для людей и на благо нашего города», — заявил депутат.