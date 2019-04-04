За одну ночь огонь уничтожил восемь машин Фото: ТА «Ночные новости»

За ночь в столице Урала пожаром было уничтожено сразу восемь автомобилей екатеринбуржцев. Как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области, два возгорания произошли во дворах, еще один пожар уничтожил автомобили на паркинге.

По данным огнеборцев в три часа ночи рядом с домом 35 на улице Автомагистральной, а также на Московской, 66 воспламенились иномарки и отечественные авто. «На площади 6 квадратных метров сгорел автомобиль Lada Kalina, повреждены моторные отсеки автомобилей „Москвич 412“ и Honda Civic. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут», — отметили в пресс-службе МЧС. В это же время на Московской горели моторный отсек и салон автомобиля «Audi Q7» и кузов автомобиля «Peugeot 308». С пожаром удалось справится всего за пару минут.

Под утро в подземном паркинге у жилого комплекса «Репин Парк» на Заводской, 35 полностью сгорела Toyota V8, а также пострадали еще две припаркованные рядом машины.