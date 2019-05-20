Тридцатиметровый провал появился на улице уральского города. ФОТО

20 мая 2019 в 17:46 Размер текста - 17 +

Гигантская воронка появилась на окраине Березовского Фото: Сергей Стуков Гигантская воронка появилась ночью на окраине города Березовского в Свердловской области. По словам местного жителя Сергея Стукова, глубина воронки составляет 30 метров. «Провал образовался в конце улицы Клары Цеткин, в 20 метрах от жилых домов. Глубина воронки — 30 метров, диаметр также примерно 30 метров. С каждым днем грунт обваливается все больше», — сообщил «URA.RU» Стуков. По мнению геофизиков, случившееся в Березовском — очень тревожный сигнал. Лет пять назад ученых приглашали на совещание в администрацию Березовского, чтобы обсудить риск обрушений из-за многочисленных брошенных золотоносных шахтных выработок. «Поговорили и забыли, ничем дело не закончилось, у администрации нет денег, — сообщил „URA.RU“ Николай Пустовалов, генеральный директор „Уралсейсмоцентра“. — Сейчас необходимо оценить случившееся: узнать, где находится выработка, в каком направлении она идет, не в сторону ли жилых домов, оценить геологию в этом месте. В Березовском много старых шахт, есть и не отмеченные на картах. В случае малейших подземных толчков породы придут в движение и провалы могут образоваться в разных местах города». Провал появился на месте шахты, работавшей 100 лет назад Фото: Сергей Стуков В администрации Березовского уточнили, что произошел обвал на месте старой шахты. Провал на этом месте уже образовывался, в начале 2000-х его засыпали. «Работы по заполнению и засыпке уже начались, на месте трудятся специалисты „Березовского рудника“. Возраст выработок в данных местах больше 100 лет. На Березовском месторождении в 19-20 веках одновременно работало до 100 шахт. На месторождении есть и неучтенные старые выработки. В настоящее время ООО „Березовский рудник“ проводит обязательную откачку шахтных вод и закладку отработанных подземных пустот, чтобы не допустить обрушений», — сообщила «URA.RU» Ксения Тимина, пресс-секретарь администрации Березовского. На место происшествия прибыли руководители города Фото: Ксения Тимина Провал огородили и уже начали снова закапывать Фото: Ксения Тимина