Судебные приставы возбудили исполнительное производство на секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева. Информация об этом появилась на
На портале указано, что Ивачев нарушил правила дорожного движения. В ГИБДД ему выписан штраф 1500 рублей, но из-за уклонения мужчины от оплаты штрафа дело дошло до вмешательства приставов. В ГИБДД «URA.RU» рассказали, что Ивачев нарушил правила дорожного движения 1 февраля 2019 года. Штраф выписан по 12.16. ч. 4 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств».
«Первым делом пристав проверит наличие у должника счетов. Есть найдет, то штраф будет оттуда автоматически списан. Также спишут семь процентов исполнительского сбора. При списании долга пристав имеет право арестовать счет. Тогда гражданину придется идти к приставу, снимать ограничительные меры. Проблемы и неудобства у должника могут возникнуть», — пояснили «URA.RU» судебные приставы.
Редакция «URA.RU» выяснила, что на Ивачеве числится еще один неоплаченный штраф за нарушение, совершенное на днях, 11 мая. Секретарю обкома выписан штраф 1000 рублей по статье 12.9 ч.3 «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 км/ч». Сам Ивачев не ответил на звонки корреспондента агентства.