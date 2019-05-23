22 мая 2019

Уральский экс-губернатор поехал на встречу к Путину

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 15:00
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин, Песков, Шойгу, правительство , путин владимир
Встречи президента с экс-губернаторами ждали не одну неделюФото: Сайт Президента России

В четверг президент России Владимир Путин встречается с ушедшими в отставку руководителями регионов. О таких планах сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источник «URA.RU» сообщил, что на эту встречу уехал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Дубровский ушел в отставку 19 марта — в тот же день первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер был назначен врио главы региона. С тех пор челябинский экс-губернатор не был никуда официально трудоустроен. Более того, ФАС передала силовикам материалы о картельном сговоре с участием экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского, его подчиненных и дорожно-строительной фирмы «Южуралмост».

Помимо встречи с экс-губернаторами, сообщил Песков, Владимир Путин 23 мая вручит государственные награды — в том числе главе FIFA Джанни Инфантино (с ним также пройдет короткая встреча тет-а-тет). Кроме этого, Путин встретится с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве. Также российского главу ожидает ряд других встреч, непубличных.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...