Уральский экс-губернатор поехал на встречу к Путину

Встречи президента с экс-губернаторами ждали не одну неделю Фото: Сайт Президента России

В четверг президент России Владимир Путин встречается с ушедшими в отставку руководителями регионов. О таких планах сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источник «URA.RU» сообщил, что на эту встречу уехал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Дубровский ушел в отставку 19 марта — в тот же день первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер был назначен врио главы региона. С тех пор челябинский экс-губернатор не был никуда официально трудоустроен. Более того, ФАС передала силовикам материалы о картельном сговоре с участием экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского, его подчиненных и дорожно-строительной фирмы «Южуралмост».

Помимо встречи с экс-губернаторами, сообщил Песков, Владимир Путин 23 мая вручит государственные награды — в том числе главе FIFA Джанни Инфантино (с ним также пройдет короткая встреча тет-а-тет). Кроме этого, Путин встретится с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве. Также российского главу ожидает ряд других встреч, непубличных.