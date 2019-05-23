В Пермском крае обнаружено тело следователя

Тело сотрудника следственного комитета обнаружили в Лысьве (Пермский край). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.
«Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей сообщить не можем», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.
Источник «URA.RU», близкий к руководству регионального следственного комитета, в беседе с корреспондентом агентства пояснил, что погибший следователь не занимал ключевых должностей и являлся рядовым сотрудником следственного комитета.