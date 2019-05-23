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В Пермском крае обнаружено тело следователя

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 19:02
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
В Лысьве обнаружено тело работника СК РФФото: Илья Московец © URA.RU

Тело сотрудника следственного комитета обнаружили в Лысьве (Пермский край). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей сообщить не можем», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Источник «URA.RU», близкий к руководству регионального следственного комитета, в беседе с корреспондентом агентства пояснил, что погибший следователь не занимал ключевых должностей и являлся рядовым сотрудником следственного комитета.

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