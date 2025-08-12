Евросоюз пытается продавить свои условия для переговоров Путина и Трампа

Лидеры Евросоюза подчеркнули, что для ведения содержательных переговоров нужно, как минимум, существенное снизить интенсивности боевых действий на фронте. Об этом говорится в заявлении стран ЕС по вопросу Украины, сделанном на фоне предстоящей встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — говорится в заявлении европейских стран. Информацию передает РИА «Новости».
В документе также подчеркивается, что справедливый и устойчивый мир, гарантирующий безопасность, должен строиться на фундаменте международного права. В свою очередь, оно предполагает уважение принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения госграниц посредством применения силы.
Ранее Кремль и администрация лидера Штатов сообщили о запланированной 15 августа встрече Путина и Трампа — она пройдет на территории Аляски, пишет деловое издание «Взгляд». Конкретное место ее проведения в штате пока не было озвучено ни российской, ни американской стороной.
В то же время, недавно президент Украины Владимир Зеленский в неофициальном порядке выразил готовность рассмотреть вариант замораживания конфликта, при этом сохранив контроль над подконтрольными ВСУ частями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает 360.ru. Подобный сценарий будет означать де-факто признание новых российских регионов. Как отмечают источники, в последние месяцы Зеленский негласно дал понять, что Киев может пойти на прекращение боевых действий в обмен на заключение соглашения, удовлетворяющего ключевые требования Москвы.
