СМИ выяснили, кому из россиян может прийти уведомление о сносе дачи

Если домик окажется в зоне «особых условий», его придется сносить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России вступили в силу новые правила уведомления граждан о сносе недвижимости. Нововведения касаются собственников дачных домов, оказавшихся в границах зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

Уже к началу 2022 года границы всех ЗОУИТ будут четко прописаны в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). «Снести такие объекты или заставить привести их в соответствие с существующими ограничениями могут в том случае, если они попадут в границу зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)», — пишет «Российская газета».

Уведомлять владельцев недвижимости будут те, кто владеет правами на ЗОУИТ, или местные власти. Сделать это они смогут несколькими способами — опубликовав информацию в СМИ или разместив ее на официальном сайте органов местного самоуправления. Кроме того, извещать граждан будут по обычной или электронной почте.

Специалисты советуют тщательно проверять приобретаемую недвижимость на возможность наложения ограничений. Ранее аналитики отметили, что спрос на дачи в России резко сократился. А вот число желающих продать свои загородные дома и участки, напротив, резко выросло, напоминает агентство Nation News.

К ЗОУИТ относятся водоохранные и природоохранные территории, участки, расположенные в непосредственной близости от важных объектов инфраструктуры, например, аэропортов. Причем, если с берегами рек и водохранилищ вопрос более или менее ясен, то где будет граница зоны аэропорта, пока не совсем понимают даже специалисты.