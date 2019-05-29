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В челябинской больнице появится посадочная площадка для «летающих скорых». ФОТО, ВИДЕО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 13:20
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Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск, вертолет, санитарная авиация
Новенький «Ансат» стал третьим вертолетом для нужд медиков регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в федеральную программу развития санитарной авиации: к 2020 году возле областной больницы появится площадка для вертолетов. Один из них 29 мая уже доставил к врачам пациентку со сложным переломом из Троицка, передает корреспондент «URA.RU».

По программе «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи» регион получит порядка 300 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство инфраструктуры и увеличение числа вылетов.

Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск
Пациентку перегружают из «воздушной скорой» в обычную
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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