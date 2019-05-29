Новенький «Ансат» стал третьим вертолетом для нужд медиков региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в федеральную программу развития санитарной авиации: к 2020 году возле областной больницы появится площадка для вертолетов. Один из них 29 мая уже доставил к врачам пациентку со сложным переломом из Троицка, передает корреспондент «URA.RU».

По программе «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи» регион получит порядка 300 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство инфраструктуры и увеличение числа вылетов.

Вместо нескольких часов женщину со сложным переломом везли из Троицка в Челябинск всего 40 минут, не считая получасовой подготовки к вылету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейс превратился в презентацию новых возможностей южноуральской медицины для губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока вертолеты приходится «парковать» на автостоянке. Взлетно-посадочная площадка появится через год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU