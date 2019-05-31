30 мая 2019

Опрос показал, куда пенсионерам стоит устраиваться на работу

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 07:04
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Пенсионеров чаще берут на работу производственные компанииФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При устройстве на работу пенсионерам стоит обратить внимание на компании в области промышленности, производства и строительства. Они чаще других трудоустраивают пожилых людей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Как отмечается, 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, а еще 36% заявили, что готовы их трудоустроить при должном уровне квалификации и состояния здоровья. В целом же по рынку пенсионеров чаще берут на работу промышленные (50% респондентов), строительные и девелоперские (45%) компании. Следом идут компании, работающие в сфере услуг и продаж — 36% и 33% соответственно.

Реже всех пенсионеров трудоустраивают IT-компании (22%). Такую тенденцию представители этого рынка объясняют тем, что с «представителями данного возраста проблематично работать», пишет РИА «Новости».

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