Опрос показал, куда пенсионерам стоит устраиваться на работу

При устройстве на работу пенсионерам стоит обратить внимание на компании в области промышленности, производства и строительства. Они чаще других трудоустраивают пожилых людей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.
Как отмечается, 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, а еще 36% заявили, что готовы их трудоустроить при должном уровне квалификации и состояния здоровья. В целом же по рынку пенсионеров чаще берут на работу промышленные (50% респондентов), строительные и девелоперские (45%) компании. Следом идут компании, работающие в сфере услуг и продаж — 36% и 33% соответственно.
Реже всех пенсионеров трудоустраивают IT-компании (22%). Такую тенденцию представители этого рынка объясняют тем, что с «представителями данного возраста проблематично работать», пишет РИА «Новости».