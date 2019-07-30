Уголовное дело о ДТП бывшего челябинского вице-губернатора передали лучшим следователям

Материалы уголовного дела о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова передали в Главное следственное управление полицейского главка. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МВД.
«Материалы забрали из отдела полиции по Аргаяшскому району. Сейчас они переданы следователям ГСУ, которые и будут вести уголовное дело», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.
ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля в 14 часов 10 минут. Внедорожник, за рулем которого был Косилов, выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали три человека, находившиеся в отечественном авто. Одна из них, 19-летняя Анастасия Вяткина, остается в коме, сообщили «URA.RU» друзья пострадавших. Ее молодой человек находится в больнице со спицей, вставленной в сломанную ногу — ему предстоит длительный период реабилитации. Третий перенес тяжелую операцию.
Косилов заявил, что на встречную полосу не выезжал, хотя появилось видео, доказывающее обратное. После этих высказываний потерпевшие и их друзья заявили, что будут добиваться наказания экс-чиновника по всей строгости закона. Сам он предпочел ситуацию не комментировать.