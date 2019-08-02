Питон мог пробраться в соседнюю квартиру через вентиляцию или канализацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Хозяин двухметрового австралийского питона, который ранее пробрался в квартиру на улице Чернышевского в Перми, нашелся. Теперь он заберет питомца обратно, однако инцидент может повториться еще раз.

«Через несколько часов мне позвонил хозяин питона и сказал, что это его пропажа», — рассказал герпетолог Олег Рицков «Комсомольской правде». Он отметил, что питомец живет у пермяка уже семь лет.

Также Рицков добавил, что мужчина за животным ухаживает добросовестно, однако 1 августа, когда хозяин был на работе, питон выбрался из домашнего террариума и пробрался в другую квартиру. Эксперт не уточнил, как двухметровая змея могла выбраться из вольера и сможет ли она потревожить соседей еще раз.

Ранее многодетная мать в Перми в своей квартире нашла двухметровую змею. Прибывшие на место спасатели отвезли ее герпетологам. Австралийский питон мог пробраться в соседнюю квартиру через канализацию или вентиляцию.