04 августа 2019

Из лагерей на Кубани срочно эвакуировали детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, мчс, свидетели, происшествие, полиция, чс, машина
МЧС увозит детей от возможной стихииФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за угрозы смерчей в Краснодарском крае из двух детских лагерей эвакуировали более 300 человек. МЧС вывезли детей в безопасное место.

Из двух лагерей — «Ровесник» и «Лебяжий берег», как пишет телеканал 360, пришлось эвакуировать 329 детей, а также порсонал, для этого спасатели задействовали 12 автобусов. Из первого лагеря, воспитанников отправили по домам: они приехали на отдых из города Славянск-на-Кубани. Для воспитанников лагеря «Лебяжий берег» развернули пункт временного пребывания в одной из сельских школ.

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