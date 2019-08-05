Из лагерей на Кубани срочно эвакуировали детей

МЧС увозит детей от возможной стихии
Из-за угрозы смерчей в Краснодарском крае из двух детских лагерей эвакуировали более 300 человек. МЧС вывезли детей в безопасное место.
Из двух лагерей — «Ровесник» и «Лебяжий берег», как пишет телеканал 360, пришлось эвакуировать 329 детей, а также порсонал, для этого спасатели задействовали 12 автобусов. Из первого лагеря, воспитанников отправили по домам: они приехали на отдых из города Славянск-на-Кубани. Для воспитанников лагеря «Лебяжий берег» развернули пункт временного пребывания в одной из сельских школ.