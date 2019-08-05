Лидера челябинской оппозиции не пустили на выборы

Вместо электронной почты избиркомовцы отправили Москову уведомление «Почтой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца не зарегистрировали как кандидата на выборах в Совет депутатов Вознесенского сельского поселения Сосновского района. Соответствующая информация размещена на сайте избирательной комиссии Челябинской области.

Причины отказа не называются, телефоны территориальной избирательной комиссии Сосновского района не отвечают. Сам Московец также был недоступен для комментария. «Теперь обжалование, снова Сосновский суд. Посмотрим, какое решение он вынесет. Время до выборов ещё есть», — прокомментировал он ситуацию на своей странице в «ВК».

На данный момент мотивы отказа в регистрации общественнику неизвестны. По его словам, хотя при оформлении документов он оформил заявку на электронную переписку, решение ТИК отправлено ему почтовым отправлением.

Московец выдвинулся на выборы от партии «Яблоко». В Челябинской области он известен как лидер экологического движении «СтопГОК», находящего в жесткой оппозиции к правительству Челябинской области и Русской медной компании (РМК). На прошлой неделе он согласился войти в созданный врио губернатора Алексеем Текслером координационный совет по экологическим вопросам. Политологи расценили это как перезагрузку отношений между властью и общественниками-экологами.