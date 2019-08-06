Челябинскому экс-сенатору нашли дополнительную работу

Руководить трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области будет первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Такое распоряжение подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.
«Назначить координатором Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первого заместителя губернатора Гехт И. А.», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Гехт была делегирована в Совет Федерации в 2014 году экс-губернатором Борисом Дубровским. Ее полномочия истекали 8 сентября, но — после того, как возглавивший регион Текслер начал перезагрузку социального блока правительства — она приняла предложение войти в его состав. В этом качестве она сменила первого вице-губернатора Евгения Редина, получив кураторство над минсоцотношений, минобразования, минздравом и Главным управлением по труду и занятости населения.
В задачи трехсторонней комиссии входит развитие социального партнерства, снятие острых социальных противоречий, участие в коллективных переговорах между профсоюзами и работодателями с целью согласования их позиций.