За последние четыре года в России значительно выросло число граждан, которые зарабатывают больше 30 тысяч рублей в месяц. Это следует из итогов социологического исследования, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
«Количество опрошенных, чья зарплата превышает 30 тысяч, выросло с 5% в феврале 2015 года до 12% в августе текущего года. Выросло и количество респондентов, которым повышали зарплату — с 11% в феврале 2015 года до 14% в настоящее время», — поясняют социологи.
Также 13% опрошенных удовлетворены размером своей зарплаты. Два года назад этот показатель составлял 11%, а в 2002 году — лишь 7%. При этом число россиян, недовольных своей зарплатой, остается стабильным: сейчас об неудовлетворенности уровнем зарплаты заявили 39% опрошенных (в 2011 и 2016 годах этот показатель был на 1% меньше).
23% опрошенных заявили, что размер их зарплаты превышает 20 тысяч рублей в месяц (12% из них зарабатывают больше 30 тысяч рублей ежемесячно). 28% участников опроса также отметили, что их зарплата равна средней по региону или превышает этот показатель.