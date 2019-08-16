На встрече Рамзана Кадырова с президентом присутствовали еще 12 чеченцев Фото: depositphotos.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным после убийства своего отца, первого руководителя Чеченской республики Ахмата Кадырова. Репортаж об этом вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

«На нашей встрече были еще 12 чеченцев. Они все хорошо помнят и знают, о чем я тогда сказал падишаху (президенту РФ — прим. ред.). Главное для меня тогда было закончить войну как можно скорее и принести мир в дома всех чеченцев», — отметил Кадыров в разговоре с группой чеченцев из Иордании.

Рамзан Кадыров пояснил, что в ходе общения с Владимиром Путин он заявил, что готов был «быть с Россией», если ему дадут восстановить разрушенную Чечню и не будут против мусульманской веры. «С такой договоренностью потом я вышел работать главой республики. В этой должности я нахожусь по сей день и выполняю возложенные на меня обязанности», — сказал он.

Первый президент Чеченской республики Ахмат Кадыров был убит в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года. На центральной трибуне стадиона «Динамо» сработало взрывное устройство. Взрывчатка была заложена заранее при реконструкции стадиона. Кадыров-старший был ранен и умер по дороге в больницу, напоминает «Национальная служба новостей». 15 июня 2006 года было распространено заявление террориста Шамиля Басаева, в котором тот взял на себя ответственность за убийство Кадырова. Сам Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года.