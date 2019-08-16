Президент Украины Владимир Зеленский выбрал для оформления своего офиса картины современных украинских художников, изображающих, в числе прочих, киоски с шаурмой и Верховную раду, в которой заседают пингвины. Картины в офисе президента опубликовала на своей странице в Facebook Татьяна Костенко, директор Музея истории Киева.
По словам Костенко, произведения, отобранные в офис главы государства, взяты из коллекции учреждения. «Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично», — цитирует директора музея деловая газета «ВЗГЛЯД».
Пингвины и киоски — всего лишь часть экспозиции в коридорах и кабинетах офиса Зеленского, наряду с обнаженными девушками, пейзажами и абстрактными изображениями. Как отмечает Костенко, отобранные картины «поднимут настроение и создадут рабочую атмосферу для высшего руководства страны».
Ранее Зеленского уличили в копировании российского опыта. Поводом стало введение упрощенной процедуры получения украинского гражданства для россиян, напоминает телеканал 360.