Зеленский украсил свой офис киосками с шаурмой и депутатами-пингвинами. ФОТО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины Владимир Зеленский лично выбрал картины в коллекции Киевского музеяФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал для оформления своего офиса картины современных украинских художников, изображающих, в числе прочих, киоски с шаурмой и Верховную раду, в которой заседают пингвины. Картины в офисе президента опубликовала на своей странице в Facebook Татьяна Костенко, директор Музея истории Киева.

По словам Костенко, произведения, отобранные в офис главы государства, взяты из коллекции учреждения. «Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично», — цитирует директора музея деловая газета «ВЗГЛЯД».

Пингвины и киоски — всего лишь часть экспозиции в коридорах и кабинетах офиса Зеленского, наряду с обнаженными девушками, пейзажами и абстрактными изображениями. Как отмечает Костенко, отобранные картины «поднимут настроение и создадут рабочую атмосферу для высшего руководства страны».

Ранее Зеленского уличили в копировании российского опыта. Поводом стало введение упрощенной процедуры получения украинского гражданства для россиян, напоминает телеканал 360.

Фото: Татьяна Костенко, Facebook
Фото: Татьяна Костенко, Facebook
Фото: Татьяна Костенко, Facebook
Фото: Татьяна Костенко, Facebook

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