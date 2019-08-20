Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба

Россия следит за ситуацией в сирийском Идлибе, где обстреляли турецкий конвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия не просто следит за ситуацией — в идлибской зоне деэскалации, созданной документом, который подписали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, находятся российские военные. «Турция обязана обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, и террористическими группировками», — цитирует Лаврова ТАСС.
Российские и турецкие военные, как сообщил министр иностранных дел, находятся в повседневном контакте по провинции Идлиб. На этой территории произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов.
Идлиб является единственным крупным регионом Сирии, оставшимся в руках незаконных вооруженных формирований. 19 августа местные ВВС нанесли удар по турецкому конвою, из-за чего погибли трое военных и пострадали 12 человек, напоминает RT.