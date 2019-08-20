Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба

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По словам Сергея Лаврова, Россия и Турция следят за ситуацией в ИдлибеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия следит за ситуацией в сирийском Идлибе, где обстреляли турецкий конвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия не просто следит за ситуацией — в идлибской зоне деэскалации, созданной документом, который подписали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, находятся российские военные. «Турция обязана обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, и террористическими группировками», — цитирует Лаврова ТАСС.

Российские и турецкие военные, как сообщил министр иностранных дел, находятся в повседневном контакте по провинции Идлиб. На этой территории произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов.

Идлиб является единственным крупным регионом Сирии, оставшимся в руках незаконных вооруженных формирований. 19 августа местные ВВС нанесли удар по турецкому конвою, из-за чего погибли трое военных и пострадали 12 человек, напоминает RT.

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