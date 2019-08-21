Екатеринбург возглавил рейтинг городов России, откуда жители хотят уехать навсегда

Жители Екатеринбурга рассказали о том, куда они хотят уехать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы чаще других жителей российских городов хотят сменить место жительства. Об этом говорится в исследовании агентства Zoom Market.

«Больше всех хотят сменить постоянное место жительство жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска», — говорится в результатах опроса. Среди городов Уральского Федерального округа в список также попали: Пермь (пятое место в рейтинге) и Челябинск (15 место). Меньше всего хотят сменить место жительства москвичи (25 место).

Составляя рейтинг, исследователи спрашивали у респондентов нравится ли им город, где они живут, хотели бы они сменить его, а также куда бы они отправились. Согласно результатам, большинство россиян хотят переехать в Москву (68%), Санкт-Петербург (13%) и Краснодар (8%). При этом аналитики уточнили, что 73% опрошенных указали, что им нравится их город.

Ранее Екатеринбург вошел в рейтинг самых добрых городов России, напоминает «Национальная служба новостей». Перечень был подготовлен ко Дню доброты.