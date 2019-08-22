Нашлась страна, готовая публично обсудить возвращение России в G8

Власти Японии открыты к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в «Большую восьмерку».
«Японское правительство „понимает важность вовлечения России в международные дела“», — сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники в МИД Японии. Таким образом руководство Японии отреагировало на заявления лидеров Франции и США о возможном скором возвращении России в G8.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году. Трамп поддержал его. Ожидается, что глава США обсудит эту тему в ближайшее время на встрече с лидерами G7, напоминает агентство Nation News. 19 августа Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на Лазурном берегу во Франции. После этого Макрон по-русски написал в Facebook, что «Россия — европейская страна».
Против возвращения России в G8 выступает украинский президент Владимир Зеленский: по его мнению, сначала РФ должна вернуть Крым и закончить конфликт в Донбассе.