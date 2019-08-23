Глава РМК спас многодетную семью погорельцев, оставшихся на улице

В новом доме у Аринушкиных три комнаты, скоро будет четвертая Фото: пресс-служба РМК

Многодетная семья погорельцев Аринушкиных из свердловского села Александровское получила новое жилье. Помощь уральцам оказал лично глава РМК Игорь Алтушкин — он узнал о беде из СМИ и купил Аринушкиным новый дом, рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании.

«Игорь Алексеевич тут же включился в историю и через своих помощников нашел семью Аринушкиных. Мы были готовы купить им и более крупное жилье — но хозяйка сама выбрала дом, она не хотела покидать село», — сообщили в РМК.

Площадь нового дома Аринушкиных — 64 квадрата, а участка под ним — 23 сотки. Здесь есть постройки для ведения хозяйства, конструкция дома позволяет в будущем построить второй этаж, отметили в РМК. «Второй день живем в доме, дети очень рады, что Игорь Алексеевич нам такой подарок сделал. Обустраиваемся, три комнаты в доме. Есть возможность сделать пристрой с кухней, так что площадь еще увеличится», — сказала «URA.RU» мать семейства Светлана Аринушкина».

Одновременно помощь многодетной семье оказывают местные и областные чиновники. По поручению губернатора Евгения Куйвашева на месте сгоревшего жилья Аринушкиных власти Красноуфимского района строят новый дом. Процесс курирует вице-губернатор Сергей Бидонько. «Ко 2 сентября строители обещают сдать дом. Туда переедут двое старших сыновей, одному скоро будет 20, второму — 18. Тоже будут вести хозяйство», — сказала Аринушкина.

В семье Аринушкиных — восемь детей. Их дом сгорел в мае вместе со скотиной, сараями и баней. Семья сумела спастись от огня, но им пришлось несколько месяцев жить на пепелище и восстанавливать жилье своими силами, пока об истории не стало известно общественности.