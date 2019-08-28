Югорские полицейские спасли семью из горящего дома

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа сотрудники ДПС спасли семью от пожара в двухэтажном частном доме. Инцидент произошел на улице Юбилейная. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.
Сообщение о возгорании в частном доме в дежурную часть поступило от диспетчера «Единой городской дежурно-диспетчерской службы», после чего на место инцидента прибыли находившиеся неподалеку сотрудники ДПС: старший лейтенант Игорь Телегин и лейтенант Александр Трубачев. Во дворе они встретили растерянную хозяйку дома, от которой узнали, что на недостроенном втором этаже находится ее муж. Добраться до мужчины можно было только по строительным лесам, отметили в пресс-службе МВД России.
«Телегин, не раздумывая, забрался по подмосткам и обнаружил хозяина дома, который пытался расчистить проход для сотрудников МЧС к очагу возгорания. Сотрудник полиции принялся помогать мужчине», — пояснили в ведомстве. В это время его коллега с первого этажа горящего дома вынес двоих детей, а после стал подавать воду, помогая локализовать возгорание.
Вскоре после инцидента хозяйка дома поблагодарила полицейских. «Огромное спасибо вам за оказанную помощь! Она бесценна! Первые прибыли, первые нашли, первые помогли. Не устану говорить вам спасибо!» — написала она в социальных сетях.