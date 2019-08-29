Минздрав объяснил, зачем в Прикамье увольняют врачей скорой помощи

Врачей скорой помощи уволят из-за нового места работы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Врачи скорой помощи в городах Кизел, Губаха и Гремячинск (Пермский край) будут уволены из-за юридических тонкостей — необходимо создать новое юрлицо, которое появится в результате оптимизации. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья.

«В Пермском крае проходит процесс объединения станций скорой помощи городов Березники, Кизел, Гремячинск и Губаха в одно юридическое лицо с 1 ноября 2019 года. В соответствии с трудовым законодательством, переход сотрудников из одного юридического учреждения в другое возможен только через увольнение», — сообщили в минздраве. Таким образом, краевое министерство здравоохранения намерено «повысить доступность и качество оказания медицинской помощи».

Ранее сообщалось, что в результате оптимизации, указанные подстанций скорой помощи перейдут в подчинение городу Березники. Врачи в Губахе написали в соцсетях, что объявят голодовку, если останутся без работы. В министерстве здравоохранения Пермского края отметили, что держат вопросы увольняемых врачей на контроле и в ближайшее время вновь проведут с ними встречу.