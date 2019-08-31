Малахов спародировал истерику Киркорова на «Новой волне»

Телеведущий записал видео, как он ругается перед эфиром Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем Instagram видео, на котором он ругается перед съемкой программы. Пользователи соцсети предположили, что он спародировал Филиппа Киркорова.

«Где камеры? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда», — кричит телеведущий на видеозаписи. Подписчики Малахова предположили, что он пародирует эмоциональную речь Филиппа Киркорова перед выступлением на «Новой Волне»: «Кавер-версия на Киркорова?»

Ранее «URA.RU» сообщало, что певец Филипп Киркоров во время своего выступления на фестивале «Новая волна-2019» обругал матом организаторов мероприятия. Артиста возмутили сорванные сроки подготовки к концерту. Певец заявил, что шоу не будет, если он не сможет провести репетицию.