Свыше 30 БПЛА атаковали Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА атаковали Белгородскую область
БПЛА атаковали Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

За последние сутки на территории Белгородской области было уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«С 7.00 мск 11 октября по 7.00 мск 12 октября ликвидировано 34 беспилотника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан» проводилась операция по ликвидации воздушных целей.

Губернатор пояснил, что бойцы подразделения «Орлан» совместно с силами самообороны нейтрализовали 18 дронов, применив для этого стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В то же время, по его словам, подразделение «БАРС-Белгород» подавило средствами РЭБ еще 16 беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки на территории Белгородской области было уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «С 7.00 мск 11 октября по 7.00 мск 12 октября ликвидировано 34 беспилотника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан» проводилась операция по ликвидации воздушных целей. Губернатор пояснил, что бойцы подразделения «Орлан» совместно с силами самообороны нейтрализовали 18 дронов, применив для этого стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В то же время, по его словам, подразделение «БАРС-Белгород» подавило средствами РЭБ еще 16 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...