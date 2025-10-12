Свыше 30 БПЛА атаковали Белгородскую область

За последние сутки на территории Белгородской области было уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«С 7.00 мск 11 октября по 7.00 мск 12 октября ликвидировано 34 беспилотника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан» проводилась операция по ликвидации воздушных целей.
Губернатор пояснил, что бойцы подразделения «Орлан» совместно с силами самообороны нейтрализовали 18 дронов, применив для этого стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В то же время, по его словам, подразделение «БАРС-Белгород» подавило средствами РЭБ еще 16 беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.