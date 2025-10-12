Украинский беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, есть раненный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. У него осколочные ранения. Сейчас с ним работают медики областной больницы.

«ВСУ ударили по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский», — говорится в сообщении Гладкова. Оно размещено в telegram-канале главы региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. У него осколочные ранения. Сейчас с ним работают медики областной больницы. «ВСУ ударили по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский», — говорится в сообщении Гладкова. Оно размещено в telegram-канале главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...