Украинский беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, есть раненный

Срочная новость
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. У него осколочные ранения. Сейчас с ним работают медики областной больницы.
«ВСУ ударили по грузовому автомобилю в поселке Пролетарский», — говорится в сообщении Гладкова. Оно размещено в telegram-канале главы региона.
