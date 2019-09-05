На Кавказе обстреляли съемочную группу фильма о проститутках

В Кабардино-Балкарии злоумышленник открыл стрельбу по съемочной группе фильма «Чики». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе», — пояснили силовики, уточнив, что данный инцидент произошел в городе Прохладный. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас стрелявший мужчина находится в отделе полиции, в отношении него могут возбудить уголовное или административное дело. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
ЧП уже прокомментировал режиссер фильма «Чики» Эдуард Оганесян. «Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. В перестрелке никто не пострадал. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — подчеркнул он.
Фильм «Чики» Эдуарда Оганесяна рассказывает историю московской проститутки, которая решила вернуться домой, в Кабардино-Балкарию, для того, чтобы помочь своей семье справиться с трудностями. Главную роль в картине исполнит популярная актриса Ирина Горбачева (она известная по роли в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова).