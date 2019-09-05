Милонов призвал лишать родительских прав тех, кто одевает детей в ЦУМе

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать родительских прав тех, кто одевает своих детей в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в центре Москвы. По мнению чиновника, дорогая одежда провоцирует раскол общества.
«Колоссальное расслоение в обществе по уровню материального достатка дети тоже ощущают. Реклама идет: „Одень детей в ЦУМе“. Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие», — приводит слова Милонова «Национальная служба новостей».
Парламентарий считает, что проблему можно решить за счет ввода в России общенародного стандарта школьной формы. Свое предложение Милонов уже направил главе Министерства просвещения Ольге Васильевой.
Ранее Виталий Милонов предлагал вернуть в российское законодательство наказание за тунеядство. По его мнению, антиобщественный образ жизни должен наказываться принудительными работами.