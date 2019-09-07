Познер назвал главную проблему России

Владимр Познер уверен, что люди с советским менталитетом плохо управляют Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главная проблема России заключается в том, что страной управляют выходцы из советской эпохи. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте.

«Главная проблема страны, из которой вытекают все остальные, заключается в том, что страной управляют советские люди», — написал Познер. По мнению телеведущего, у сформировавшихся в СССР людей плохо получается управлять новым обществом. Пока их не заменят другие, выросшие в современном обществе, «страна будет испытывать сложности», считает Познер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Познера жестко раскритиковал советских людей. Он назвал их «уродами». Телеведущий также заявил, что не находит ничего плохого в том, чтобы вешать на стены картины Адольфа Гитлера для украшения интерьера, пишет VSE42.Ru.