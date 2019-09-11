Дума Екатеринбурга определилась с датой проведения опроса по собору святой Екатерины

Жители Екатеринбурга смогут выбрать место для строительства храма святой Екатерины 12 октября. Опрос горожан будет проходить с 8:00 до 20:00 на всей территории города. Такие временные рамки указаны в проекте решения гордумы, которое в ближайшее время поступит в комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которую возглавляет депутат Алексей Вихарев.
«Проектом решения предусмотрена методика проведения опроса граждан», — говорится в пояснительной записке к решению гордумы (имеется в распоряжении агентства). Потратят на опрос сумму «в пределах пяти миллионов рублей».
В бюллетене, форма которого также будет предложена на рассмотрение комиссии, значатся три площадки (в порядке очередности): бывшее здание Приборостроительного завода, пустырь близ перекрестка улиц Фурманова-Белинского и участок за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей-Челюскинцев и набережной Рабочей Молодежи). Последняя площадка появилась только на прошлой неделе, после заседания рабочей группы, в которую входят депутаты гордумы, чиновники мэрии и общественники.